محافظ المنيا عن احتفالات شم النسيم: «أغلقنا كورنيش النيل والحدائق»

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إنه يوجد توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وإغلاق الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، خاصة أنه من الأماكن التي يرتادها المواطنين بشم النسيم، حيث تم التنسيق مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة والمديريات الخدمية، حيث تم إغلاق كورنيش النيل وكافة الحدائق والمتنزهات بمحافظة المنيا، حفاظا على المواطنين، وطريق الكورنيش مغلق تماما، وغير مسموح بالجلوس نهائي على الكورنيش.

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يوجد تعامل بكل حسم مع أصحاب الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية ويوجد حملات رقابية وتفتيش على مدار الأيام الماضية والأيام المقبلة للإلتزام بالسعة الاستعابية للمكان، ويوجد حملات بالأسواق للتأكد من أن الخدمات والسلع التي تقدم للمواطنين مطابقة للمواصفات أم لا، خصوصا وأن عيد شم النسيم يتم ضبط كميات من السلع الغير مطابقة والغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وتابع أن الأجهزة الأمنية على درجة استعداد قصوى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتأكد من الإلتزام التام من كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، مشددا على أنه يوجد 20 مستشفى على مستوى المحافظة شمالا وجنوبا يستقبلون حالات مرضى كورونا، وهناك 3 مستشفيات مخصصين للعزل تماما، وهم؛ «ملاوي، التأمين الصحي، الأنف والصدر بجامعة المنيا»، والآسرة متوفرة والأكسجين متوفر.

وناشد محافظ المنيا المواطنين ممن يشعروا بأي أعراض أو اشتباه بفيروس كورونا التوجه لأقرب مستشفى فالجميع على اتم الاستعداد، مؤكدا على أن كافة السلع المطلوبة في فترة الأعياد، وكافة السلع متوفرة بالهايبرات والسوبر ماركت وكل ما هو مطلوب للبيت المصري متوفر وبكميات كبيرة للغاية.