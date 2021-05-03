أسعار «كحك العيد 2021» في محال حلويات المنصورة.. تبدأ من 30 جنيها

اقترب موعد عيد الفطر المبارك بعد أن أوشك شهر رمضان على الرحيل، وبدأت محال الحلويات في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في عرض منتجاتها من «كحك العيد»، والجميع يحاول أن يبزر أهم ما لديه، منهم من ينافس بالسعر وآخر يتحدى بالجودة، ولكل منهم زبائنه، والجديد أن بعض محال القرى تدخل في المنافسة على جذب أكبر عدد من المواطنين بتقديم أسعار منخفضة.

وتستعرض «الوطن» الأسعار في عدد من محال الحلويات والتي تمتلك محال في مدينة المنصورة، وهي:

حلواني الفيومي فرع الدولي

كحك، أو بسكويت أو بيتي فور، وغربية، سعر الكيلو 60 جنيها.

كحك أو بيتي فورأو غريبة بالبندق أو اللوز 80 جنيها.

حلواني زكريا

كحك أو بسكويت أو غريبة، سعر الكيلو 70 جنيها.

بيتي فور 75 جنيها.

محوجة 60 جنيها.

حلواني أحمد أمين

كحك، بسكويت، بيتي فور، غريبة، سعر الكيلو 70 جنيها.

حلواني الشلقامي

كحك أو بسكويت، 70 جنيها.

كحك مكسرات، 85 جنيها.

بيتي فور، 80 جنيها.

غريبة، 75 جنيها.

حلواني قصر البارون

كحك سادة، 110 جنيهات.

كحك ملبن، 100 جنيه.

كحل لوز، 135 جنيها.

كحك عجمية، 105 جنيهات

كحك عين جمل، 160 جنيها.

كحك عجمية عين جمل، 150 جنيها.

بسكويت، 95 جنيها.

بيتي فور، 120 جنيها.

سابلية وتارت، 160 جنيها.

غريبة، 150 جنيها.

مشكل بيتي فور وسابلية، 150 جنيها.

حلواني لينزا

كحك عين جمل، 130 جنيها.

كحك بندق، 120 جنيها.

كحك لوز، 120 جنيها.

كحك عجمية، 100 جنيه.

كحك ملبن، 80 جنيها.

كحك سادة، 100 جنيه.

غريبة لوز، 100 جنيه.

غريبة فستق، 120 جنيها.

غريبة سادة، 80 جنيها.

المحوجة، 80 جنيها.

المينين السادة، 60 جنيها.

البرزق المسكرات، 80 جنيها.

سابلية، 150 جنيها.

بتي فور مكسرات، 100 جنيه.

جميع أنواع البسكويت، 80 جنيه.

حلواني بلبول

كحك ملبن، 80 جنيها.

كحك مكسرات، 95 جنيها.

بسكويت، 75 جنيها.

غريبة، 80 جنيها.

بيتي فور، 85 جنيها.

حلواني نجاح

كحك، بسكويت، بيتي فور، غريبية، سعر موحد للكيلو 55 جنيها.

حلواني فاضل

كحك وبيتي فور وبسكويت وغريبة، سعر الكيلو 30 جنيها.

كحك وبسكويت «سمن خليط»، 45 جنيها.

كحك سمن بلدي، 60 جنيها.

بيتي فور، وغريبة، وبسكويت «سمن بلدي»، 60 جنيها.

سابلية 85 جنيها.