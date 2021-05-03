مياه جنوب سيناء: الانتهاء من تركيب 20 ألف عداد ذكي بجميع المدن

قالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، أنه جرى تركيب 20 ألف عداد ذكي (كارت)، منذ بداية المنظومة وحتى الآن، وإدخالهم نطاق الخدمة في منظومة الشركة، وتعد مدينة طور سيناء على رأس مدن المحافظة في نسبة الاقبال على تركيب العدادات الذكية.

تقسيط تكلفة العدادات الذكية على المواطنين طبقًا للموقع الجغرافي

وأوضحت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، في تصريح لها اليوم الإثنين، أنه يجرى تركيب العدادات الذكية بالتقسيط لمدة عامًا لسكان المدن، بقسط شهري يصل إلى 200 جنيه، بينما يجري التقسيط لمدة عامان لسكان الوديان والقرى، بقسط شهري يصل إلى 100 جنيه فقط، للتسهيل على المواطنين وتشجيعهم على تركيب العدادات الذكية.

وأشارت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، إلى أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء قد وجه بسرعة نقل محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة دهب من المدينة إلى الظهير الصحراوي بعيدًا عن العمران، في استجابة سريعة منه لمطالب سكان المدينة.

إنشاء 4 محطات تحلية للقضاء على مشاكل المياه

وكانت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، صرحت بأن المحافظة، في صدد افتتاح 4 محطات تحلية، يجري إنشاؤهم على أعلى مستوى وطبقًا للمواصفات والمقاييس الصحية العالمية، بتكلفة تتعدى 98 مليون دولار، للقضاء على أزمة المياه بالمحافظة، وإحدى هذه المحطات بمدينة رأس سدر، والتي ستعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب يومي، لتغذية المدينة بالكامل، والقرى السياحية، وفرع جامعة الملك سلمان.

ومحطة أخرى بمدينة أبوزنيمة بطاقة 20 ألف متر مكعب يومي، لتغذية المدينة والمنطقة الصناعية الجديدة، ومحطة بمدينة دهب بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي، والمحطة الأخيرة بمدينة نويبع تعمل بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي.