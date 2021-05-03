توقعات طقس 72 ساعة: شديد الحرارة على القاهرة والعظمى تصل إلى 40 مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس لمدة 72 ساعة مقبلة، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وحالة الطقس ليلا معتدل على كل الأنحاء.

ويسود الأربعاء، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية، معتدل على كل الأنحاء.

ويكون طقس الخميس، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويكون ليلًا معتدلا على كل الأنحاء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 4 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 5 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 5 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.