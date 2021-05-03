«التنمية» عن غلق الحدائق في شم النسيم: مستمرة لما بعد الإفطار

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن رئاسة الوزراء، كانت قد أصدرت قرارات بالإغلاق التام لكافة الحدائق والمتنزهات والشواطىء والملاهي وتعليق الرحلات النيلية، بكافة المحافظات خلال إجازة شم النسيم، منعا للتكدسات، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، موضحا أن تلك القرارات مستمرة لما بعد الفطار وآذان المغرب أيضا، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعدما تلقى وزير التنمية تقريرا من غرفة عمليات الوزارة، بعد التنسيق على مدى الأيام السابقة مع غرف الأزمات والعمليات بالمحافظات المختلفة، يوضح الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالبلاد خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية الإثنين، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة extra news، أنه بناء على ذلك، فمنذ صباح الأمس وهناك مرور على جميع المتنزهات والشواطىء، لتنفيذ تلك القرارات، مؤكدا أن جميع المحافظات شهدت صباح اليوم إغلاق تام للحدائق والمتنزهات والملاهي، وكذلك لجميع الشواطىء الموجودة بالمناطق الساحلية، موضحا أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات رئاسة الوزراء، مصرحا بأن المحافظين ونوابهم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، مروا بالفعل للتأكد من تنفيذ تلك القرارات والالتزام بها.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن قرارات الإغلاق تشمل أيضا الفترة التي تلي إفطار الصائمين، منبها أن عمليات المتابعة والمراقبة والمرور على كافة تلك المنشآت والأماكن مستمرة بعد الفطار أيضا، لافتا إلى أنه سيكون هناك أيضا تأكيدا على ارتداء الكمامة لكل المواطنين المتواجدون بالشوارع، وكذلك نصحهم بالابتعاد عن التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، أملا في الحد من انتشار الوباء.

ودعى أي مواطن يلاحظ خرق للإجراءات الاحترازية والوقائية في أي مكان، لإرسال شكوى لمبادرة «صوتك مسموع» عبر رقم الواتساب الخاص بالمبادرة، وهو (01150606783)، لافتا إلى أن مسؤولي تلك المبادرة يعملون على مدار الـ24 ساعة لاستقبال أي شكوى وتحويلها على غرف عمليات الوازرة لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.