غلق جميع متنزهات وشواطئ وأندية الإسماعيلية في شم النسيم

سادت حالة من الهدوء التام في محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الإثنين، تنفيذا لمنع الاحتفالات بعيد شم النسيم.

وأغلقت الأندية في محافظة الإسماعيلية أبوابها أمام الجمهور، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لمنع دخول المواطنين.

وشمل الإغلاق أندية الفيروس والملاحة والتعاون والشجرة، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد، خلال فترة الأعياد والإجازات.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إن قرار الإغلاق مستمر مساء اليوم، أيضا وحتى السادسة صباح غد الثلاثاء.

وانتشرت قوات الشرطة والخدمات الأمنية المتحركة والثابتة في شوارع الإسماعيلة لمنع التجمعات خاصة في الفترة المسائية وقبل الإفطار في حدائق نمرة 6 وشارع محمد علي.

وأصدراللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 265 لسنة 2021، بغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ والأندية والكورنيش والساحات الشعبية بنطاق المحافظة، من الساعة السادسة مساء السبت الماضي الموافق 1 مايو، وحتى الساعة السادسة صباح غد الثلاثاء 4 مايو.

وشمل القرار إلغاء جميع الاحتفالات والتجمعات الخاصة بأعياد الربيع وشم النسيم، وحذر إقامة أي احتفالات أو تجمعات في الشوارع أو الطرقات أو الميادين العامة.

كما شمل القرار التنبيه على أن من يخالف هذا القرار يعاقب بأقصى العقوبات التي نص عليها القانون، طبقا للقرارات والكتب الدورية الصادرة لرئاسة مجلس الوزراء، الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة.