موعد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة 5، وهو مسلسل الخيال العلمي المصري الذي يؤدي دور البطولة فيه الفنان يوسف الشريف، الذي يجسد دور الطبيب ياسين، ويبحث الكثيرون عبر محركات البحث لمتابعة حلقات المسلسل بشكل يومي، وعن موعد عرض العمل الدرامي، الذي يتحدث عن مرض غامض يغزو العالم، وسط محاولات من بطل العمل لمنع انتشاره.

وينشر «الوطن»، مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة 5 الذي بدأ عرضه منتصف شهر رمضان الجاري، على إحدى منصات البث المنزلي، كما ننشر الإعادة على جميع القنوات في مصر والوطن العربي.

موعد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة 5 بطولة يوسف الشريف

عرض مسلسل كوفيد 25، على فضائية الحياة، في تمام الساعة 6:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى في 5:30 صباحا، والأخرى 10 صباحا.

كما تعرض حلقات مسلسل كوفيد 25، على فضائية ON، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، بينما الإعادة الأولى 7 صباحا، والأخرى 11:30 صباحا.

ويجري عرض مسلسل كوفيد 25، الساعة 2 مساء على قناة ON Drama، والإعادة الأولى 9:30 صباحا، والأخرى 6:30 مساء.

وتعرض حلقات مسلسل كوفيد 25، على قناة مصر الأولى في تمام الساعة 7:45 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى 2 صباحا، فيما تُعرض الإعادة الأخرى 10 صباحا.

تعرف على مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف

ويجرى عرض حلقات مسلسل كوفيد 25، على قناة روتانا خليجية، الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، على أن تكون الإعادة 9:30 صباحا بتوقيت مصر.

ويعرض مسلسل «كوفيد 25» عبر منصات البث المنزلية «Watchit»، ومنصة شاهد «VIP».

معلومات عن مسلسل «كوفيد 25» للفنان يوسف الشريف

يذكر أن قصة مسلسل كوفيد 25، تتنتمي إلى قصص الخيال العلمي والتشويق خلال الـ15 حلقة، وهو من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.