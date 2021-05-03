لو شعرت بالأعراض.. رقم الاستفسار والإبلاغ عن حالات تسمم الفسيخ

يحتفل المصريون بعيد شم النسيم كل عام، بتناول البيض الملون والأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين، وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن أكل الرنجة والفسيخ «جائز شرعا»، لأنه من العادات المصرية التي لا توجد فيها من الطقوس ما يخالف الشرع.

وقد يتسبب تناول الأسماك المملحة من مصادر غير موثوقة للتعرض لتسمم الفسيخ الذي تتمثل أعراضه في زغللة بالعين، وجفاف الحلق وصعوبة في البلع، وإسهال وقيء، وقد يصل الأمر للوفاة.

رقم الاستفسار والإبلاغ عن تسمم الفسيخ

وفي حالة الشعور بأحد هذه الأعراض يمكن الاتصال برقم الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان وهو «105»، للمساعدة.

وقرر معظم تجار الفسيخ تخزين بضائعهم لما بعد شهر رمضان، في انتظار قدوم عيد الفطر، بسبب ركود حركة البيع بسبب تزامن شم النسيم مع شهر رمضان الكريم، بالإضافة لإغلاق الحدائق العامة، حيث إنه على الرغم من ارتفاع أسعار الأسماك في هذا الوقت من العام، إلا أن أسعار الفسيخ حافظت على استقرارها، حيث بدأت من 50 جنيهاً للكيلو الحجم الصغير ووصلت الأسعار حتى 100 جنيه للكيلو للحجم الكبير.

يذكر أن دار الإفتاء، أوضحت أن الإسلام لا يعرف سوى الاحتفال بعيد الأضحى وعيد الفطر، لكن المشاركة في احتفالات شم النسيم تكون من باب العادة، ويجوز المشاركة فيها على شرط الالتزام بالضوابط العامة.

وأوضحت قناة مدرستنا التعليمية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن شم النسيم جرى تسميته في اللغة المصرية القديمة بـ«شمو» ويعني حصاد، و«سم» تعني نبات، وذلك يدل على عدم تحريف الاسم المصري الأصلي إلا بإدخال كلمة «نسيم» باللغة العربية، التي تعني الريح اللينة التي لا تحرك شجرا، مما يشير لفصل الربيع واعتدال الطقس.