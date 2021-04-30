«ما تشتريهوش ولا تأكله».. علامات تسمم الفسيخ والرنجة

يأتي شم النسيم كل عام ويحرص الناس على شراء وتناول الفسيخ والرنجة كعادة قديمة اعتادوا عليها، وقد يعرضهم ذلك لبعض المشكلات عند الشراء احتفالا بهذه المناسبة، حيث يتعرض الكثيرون للتسمم بعد تنازل وجبات الفسيخ والرنجة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية علامات إذا وجدتها لا تقبل على شراء الفسيخ والرنجة، وبعض النصائح التي يجب عليك اتباعها عند الشراء، وفقا لما قالته فوزية محمد صاحبة أحد محلات الفسيخ.

علامات تسمم الفسيخ

إذا كانت السمكة ذات اللحم الغامق سوداء أو مقاربة للسواد عليك أن تبتعد عن شرائها فورا.

إذا لاحظت أن رائحه الفسيخ مختلفة عن المعتاد فاعرف أنه رائحة عفن السمك، وهذا يؤدي إلى التسمم لذا لا تقبل على شرائها أبدا.

نصائح عليك اتباعها عند شراء الفسيخ

- يجب اختيار السمكة ذات اللون الفضي اللامع.

- احرص عند شراء الفسيخ على أن تكون السمكة سليمة، وغير مقطعة.

- عند شراء الفسيخ يجب ملاحظة اللون البمبي وأي من درجات اللون الأحمر.

- احرص جيدا عند شراء الفسيخ أو الرنجة من المحال على التأكد من وجود سجل تجاري، واختيار مكان مضمون للشراء.

علامات الإصابة بتسمم الفسيخ والرنجة

- ملاحظة زغللة في العين.

- الإحساس بجفاف في الحلق.

- عند الشعور بصعوبة في البلع وعند الحديث.

- الإحساس بالغثيان المتكرر بالإضافة إلى الشعور بآلام في البطن.

- الشعور بضيق في التنفس، وفشل في وظائف التنفس بطريقة ملحوظة.

- الإصابة بضعف في جميع عضلات وأجزاء الجسم.

- التعرض لارتفاع درجة حرارة الجسم أو السخونة.

وتبدأ أعراض التسمم في الظهور بعد فترة من 8 إلى 12 ساعة من تناول الفسيخ الملوث، وتتمثل في زغللة في العين، وازدواجية في الرؤية، وجفاف بالحلق، وضعف بالعضلات، يبدأ بالأكتاف والأطراف العليا.