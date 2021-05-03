الضباط المنشقون: من مقاتلين بالأمن المركزي إلى طريق الضلال

عرضت عدة حلقات من مسلسل الاختيار 2، مشاهد ظهر فيها 5 ضباط تابعين لإدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي، حيث اختار الـ5 طريق الضلال واعتنقوا الأفكار التكفيرية قولا وعملا، وانضموا للتنظيمات المتطرفة، وشاركوا في عمليات إرهابية حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من القضاء عليهم، وهم إسلام وئام وحنفي جمال وخيرت السبكي، ومحمد جمال عبد العزيز، فضلا عن ضابط خامس انضم لهم يُدعى «كريم حمدي».

اختفاء الضباط المنشقين:

وكشفت التحقيقات والتحريات التي جرت بشأن هؤلاء الضباط، أنهم من خريجي كلية الشرطة عام 2012، والتحقوا بإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، وكانوا من بين الضباط المشاركين في عملية فض اعتصام رابعة العدوية بحماس شديد، ودافعوا عن ذلك في وجه كل من عارضهم، مشددين على أن الاعتصام كان مسلحا وأن المعتصمين لم يكونوا مسالمين، كما شاهدوا وفاة زميلين لهما سقطا أمام أعينهم برصاص قناصة تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، وكانوا يعتلون عددا من المباني المطلة على ميدان الشهيد هشام بركات «رابعة العدوية سابقا».

تحذير الأمن:

وعممت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عام 2014، منشورا للمقرات الأمنية والشرطية، يحوي صور الضباط المنشقين الـ4، وبيانات عنهم شملت الأسماء رباعية وتواريخ التخرج من كلية الشرطة والميلاد، وحمل المنشور تحذيرا من اقترابهم من الأماكن الهامة والمنشآت الحيوية.

نعي الضباط المنشقين:

وأصدر تنظيم داعش الإرهابي، بيانا نعى فيه الإرهابيين حنفي جمال وخيرت السبكي، اللذين قُتلا خلال العملية الشاملة في شمال سيناء.