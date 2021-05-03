«موافي» يكشف إمكانية إجراء عملية القلب المفتوح بعد الـ70 عاما

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن هناك شيء يعرف برفرفة القلب، ويوجد منه أنواع حميدة، ولكن الأنواع الخبيثة تحتاج إلى «كي»، لافتا إلى أن هذا الكي له عدد محدود من الأطباء في مصر، مؤكدا أنه يعتز بأن نسبة نجاح «كي القلب» في مصر تصل إلى نسبة النجاح نفسها الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتصل إلى 60%، محذرا من الاستماع لاستشارات الأصدقاء دون الرجوع إلى الأطباء.

وأضاف «موافي» خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك أدوية تعمل على الإخلال بضربات القلب، لافتا إلى ضرورة التوقف عن تناول الأدوية التي تؤدي إلى خلل في ضربات القلب.

وتطرق أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني في حديثه عن عملية القلب المفتوح لمن تجاوز عمر الـ70 عاما، لافتا إلى أن هناك كثير من الأشخاص يتدخلون في الطب في مصر على الرغم من عدم تخصصهم العلمي، مشيرا إلى أنه يجب الاستماع إلى استشارات الأصدقاء لأن ذلك يؤدي في الأحيان إلى الوفاة متابعا: «لا تفتي إلا فيما تعلم لأن الطب له جذور عميقة جدا.. والطب ليس منطق ولكنه حقائق، وإذا كان الشخص فوق 75 عاما لديه مانع فإن الأطباء سيخبرونه، ولكن لا يجب الاستماع إلى استشارات الأصدقاء.. وعملية القلب المفتوح في مصر تجرى كثيرا والناس بتخف منها وبترجع تمارس حياتها بسهولة ويسر».