مرضى القلب والمصابين بكورونا.. أمراض تمنع المواطنين من تناول الفسيخ

لأصحاب الأمراض المزمنة، أنواع معينة من الغذاء يجب عليهم تناولها، والابتعاد عن أنواع معينة، التي أبرزها الفسيخ والأكلات المملحة، كونها لها تأثيرات سلبية عليهم، وذلك بحسب ما رواه خبراء تغذية لـ«الوطن».

في البداية يقول الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للبحوث، إنه يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى ارتفاع دهنيات الدم، الابتعاد عن الأكلات المملحة في شم النسيم، خاصة الفسيخ والسردين، موضحًا أنها تؤثر على القلب.

«حسونة»: يجب على المصابين بكورونا تناول الخضروات والفاكهة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين سي

وأضاف «حسونة» لـ«الوطن»، أنه يفضل تناول الرجنة، موضحا أنها تعتبر من الأسماك المدخنة، التي جرى تعرضها لدخان أشجار معينة بعد حرقها بالنار، مؤكداً أن دخان الأشجار له مزايا عديدة أبرزها أنه مضادد للأكسدة، لافتاً إلى أن الرنجة لا تحتوي على نسبة عالية من الأملاح.

وبالنسبة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، أكد أستاذ التغذية، أنه يجب عليهم الإبتعاد تماماً عن الفسيخ، مشدداً على ضرورة تناولهم أكلات معينة تحتوي على نسبة عالية من الزنك والأومجا سري، مثل الرنجة والماكريل أومجا ثري وزنك، مؤكدا أنه يجب تناول الخضروات والفاكهة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين سي مثل الجوافة والبرتقال والفلفل.

ولفت الدكتور حسن حسونة، إلى أن الفسيخ عبارة عن أسماك متعفنة، موضحاً أنه لها نكهة تجذب الشعب المصري لتناوله، مؤكداً أن الشعب المصري هو الشعب الوحيد في العالم الذي يتناول الفسيخ.

«شعير»: الأكلات المملحة تتسبب في زيادة لزوجة الدم

تناول الأسماك المملحة يزيد من نسبة الصوديوم في الدم ومن ثم يسبب ارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء، لذلك يجب على مرضى الضغط والكلي والقلب والحوامل والكبد، الإبتعاد عنها، بحسب ما روته الدكتورة مروة شعير، مدرس التغذية بمعهد بحوث الأغذية لـ«الوطن».

وأضافت «شعير» أن الأكلات المملحة تتسبب في زيادة لزوجة الدم واحتمالية الإصابة بتجلطات الدم لذلك يجب على المصابين والمتعافين من فيروس كورونا المستجد والخاضعين لأدوية السيولة، الابتعاد عنها.