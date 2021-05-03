مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21: محمد ممدوح يرى ابنه إبراهيم لأول مرة

بدأت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21، بذهاب منى زكي التي تؤدي دور هنا إلى محمد ممدوح، الذي جسد دوره حازم، في مصنع المنحل مع شقيقتها يارا، حتى يرى ابنه إبراهيم.

وأخذ محمد ممدوح ابنه إبراهيم من منى زكي وهو متأثرا به، كونه أول مرة يراه منذ ولاته، ثم دخلت أمينة وذهب إليها وهو يخبرها أنه ابنه، فيما طلب منها الذهاب إلى المكتب في الهنجر وقال ليارا تأتي معهم.

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21

وذهبت منى زكي وراءهم، وعلى جانب آخر كان محمد فراج الذي يؤدي دور مؤنس، ينتظر هنا خارج المكان في السيارة، وعندما تأخرت قرر الدخول لهم.

وأعطت منى زكي لمحمد ممدوح صورة لابنه بعد ولادته كونها كانت سبق وأرسلت له عندما كانت في أمريكا صورة من الإنترنت، وأخبرته بصوت خافت أنها لم تقرأ الجواب الذي يتحدث عنه ولم تجده في الحقيبة، ثم تشاجر الثنائي بسبب الصورة عندما علم حقيقتها.

ودخل مؤنس المكتب ومنى زكي تشكر فيه أمام محمد ممدوح وتدافع عنه، ثم قالت إنها تريد أن تحصل على حقها في مشروع نبع الهنا وخاصة أنه على اسمها، كما دخل سيد رجب إليهم هو الآخر ومن الواضح أنه لديه معرفة بوالد محمد فراج ووالدته كما أنه صديق لزوج ابنة عمه ندى التي كانت صديقة محمد ممدوح التي طلب منها سابقا أن تجد شخص يصل لزوجته قبل أحداث الطلاق.

فيما أخبر محمد ممدوح، محمد فراج أنه ينوي تأجيل ميعاد الذهاب إلى المأذون للطلاق بسبب أنه سيسافر مع أمينة عدة أيام، وهو ما وافق عليه مؤنس، وبالفعل سافر حازم وأمينة سويا.