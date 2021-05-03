تفاصيل مقتل شاب في المنوفية بعد الإفطار.. «فتح باب على الشارع»

لقيى شاب مصرعه، في مشاجرة بقرية أجهور الرمل بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، حال قيام المجني عليه بالتواجد في قرية زوجته للإفطار معهم، حيث نشبت مشاجرة بين أسرة زوجته وجيرانهم، بسبب خلافات على فتح باب على الشارع، ما أدى إلى إصابته بطعنة نافذة نقل على إثرها إلى مستشفى قويسنا العام، ولكنه لقى مصرعه متأثرا بإصابته، واتخذت قوات الأمن الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة

مصدر أمني يكشف كواليس الواقعة

أكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشاجرة حدثت بعد الإفطار مباشرة، عندما نشبت مشاجرة بين أسرة زوجة المجني عليه، وجيرانهم، فأصيب بطعنة وتدهورت حالته الصحية أثناء وجوده في المستشفي، مؤكدا أن قوات الأمن تكثف جهودها للقبض على أطراف المشاجرة، وسماع أقوال الشهود والجيران.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، يفيد بمصرع شاب يدعى «م.ع» 36 سنة، ومقيم بكفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، حال وجوده بقرية أجهور الرمل للفطار لدى أهل زوجته ووقوع مشاجرة بين أهل زوجته والجيران ما أدى إلي وفاته.

دفن جثة الشاب وشط حزن أهالي كفر المصيلحة

كانت قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث لمعرفة أسباب الواقعة، وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أنه نشبت مشاجرة تلقى على إثرها الشاب طعنة نافذة بآلة حادة أودت بحياته، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قويسنا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وشيع المئات من أهالي قرية كفر المصيلحة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، جثمان المتوفى، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي وأقارب وأصدقاء المجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة قويسنا، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.