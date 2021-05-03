شم النسيم في الغردقة.. إقبال على مائدة الرنجة والفسيخ

احتفلت فنادق الغردقة، اليوم الإثنين، بشم النسيم بمشاركة الآلاف من المصريين من رواد الفنادق، والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وسط تبادل التهنئة بين الأجانب والمصريين «هابي إيتسر»، وبدأت الاحتفالات منذ الصباح على شواطئ وحمامات السباحة بالفنادق واكتست موائد البوفيه الرئيسي بالفسيخ والرنجة والبصل والليمون، وأنواع مختلفة من الأسماك بالإضافة إلى البيض الملون والترمس والعصائر الفريش، خاصة الليمون والبرتقال.

وشهدت موائد الفسيخ والرنجة إقبالا كبيرا من رواد الفنادق السياحية من المصريين والأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا ووبولندا والتشكيك ورومانيا ومقدونيا، وتزينت الفنادق بديكور خاص، وسادت أطباق الفسيخ والرنجة والبصل والليمون وأنواع مختلفة من الأسماك، بالإضافة إلى البيض الملون والترمس والعصائر الفريش.

وأوضح حسني شوقي مسؤول أحد الفنادق السياحية بالغردقة، أن الفنادق شهدت انتعاشة سياحية، حيث توافد الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، لقضاء إجازات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وسط إجراءات احترازية ووقائية واحترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، لافتًا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 50 بالمائة، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

وشهد كمين الغردقة الشمالي تكدس العشرات من سيارات الوافدين لقضاء إجازة شم النسيم بشواطئ مدينة الغردقة، وسط إجراءات أمنية وتفتيشية على أعلى مستوى، وتواجد أمني مكثف من ضباط أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع الأمن الوطني، بينما انتشرت الخدمات المرورية والردارات بطريق «القاهرة - الغردقة» بدءًا من طريق الجلالة شمالا وحتى مرسى علم جنوبا.

َومن جانبها؛ رفعت مديرية أمن البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد، بالتنسيق مع الأمن الوطني وشرطة السياحة وإدارة مرور البحر الأحمر وأمن الموانئ، لتأمين الفنادق والمنشآت السياحية والشوارع المحيطة ومطار الغردقة الدولي، وانتشار الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة، وتكثيف أفراد الخدمة المترجلة في الشوارع والميادين وتعزيز الخدمات خاصة في المناطق السياحية.