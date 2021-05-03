صلاة الجنازة على ماهر العطار بمسجد السيدة نفيسة غدا بعد صلاة الظهر

قالت الإعلامية سارة حنفي زوجة الفنان أحمد ماهر العطار، إن صلاة الجنازة على المطرب الكبير ماهر العطار ستكون غدا الثلاثاء، بعد صلاة الظهر، في مسجد السيدة نفيسة، بينما سيجري دفن الجثمان في مقابر العائلة.

ورحل الفنان ماهر العطار عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أيام من نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، وهو في حالة صحية حرجة بعد أن شعر بضيق حاد في التنفس، ومع الكشف تبين إصابته بالتهاب حاد في الشعب الهوائية.

وأعلن فهد العطار نجل شقيق المطرب الراحل، خبر الوفاة عبر حسابه على فيس بوك، وكتب: «انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المطرب ماهر العطار، السلام أمانة لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا عميد عائلة الفن والعطارين.. برجاء الدعاء».

وقدم ماهر العطار، عددا من الأفلام السينمائية منها فيلم «احترسي من الحب» مع زبيدة ثروت، وقدم مع سامية جمال فيلم «النغم الحزين»، وشارك عبدالسلام النابلسي وآمال فريد في بطولة «بنات بحري».