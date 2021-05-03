عُرضت في «الاختيار2».. القصة الكاملة لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة

عرضت الحلقة 21 من مسلسل الاختيار 2، لقطات من العملية الإرهابية التي نفذتها عناصر حركة «حسم» الإرهابية، الذراع المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، التي كان يشرف عليها الإرهابي الهالك محمد محمد كمال، والعملية كانت محاولة اغتيال فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق، بالسادس من أكتوبر، ظهر يوم الجمعة 5 أغسطس 2016.

محاولة اغتيال:

وحاول عناصر من حركة «حسم» إطلاق النار على فضيلة المفتي السابق، في أحد الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر، ظهر يوم 5 أغسطس 2016، إلا أنهم فشلوا في تنفيذ مهمتهم، وبعدها أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من العناصر المتورطة في الحادث.

القبض على المتهمين:

وتمكنت وزارة الداخلية من كشف غموض الواقعة، وتحديد القائمين على التنفيذ والمحرضين، وتحديد أماكن تردد وتواجد عدد منهم، وتمكنت من القبض عليهم، بعدما وثّقت كاميرات المراقبة القريبة من مسجد «فاضل» الذي كان يرتاده المفتي السابق، ظهور عدد منهم، حيث تم تحديدهم، والقبض عليهم، واعترفوا بتلقيهم تكليفا من الهالك محمد محمد كمال، بتنفيذ العملية.

محمد محمد كمال:

ويُعد الإرهابي الهالك محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان الإرهابية، المخطط للعملية، وكلّف عناصر العمل النوعي داخل الحركة الإرهابية برصد خط سير فضيلة المفتي، بالتنسيق مع الإرهابي الهارب علاء السماحي، وقسّم الإرهابيون أنفسهم إلى مجموعات لضمان تنفيذ العملية، وكانوا يحملون الأسلحة النارية الآلية، وأطلقوا النار تجاه الدكتور علي جمعة، إلا أنهم فشلوا في تنفيذ العملية، ثم صوروا العملية بكاميرات خاصة بهم، واستقلوا سيارتين ولاذوا بالفرار من مكان الحادث.

القضاء على كمال:

وفي أكتوبر 2016، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد مكان تواجد واختباء الإرهابي محمد محمد كمال، ومساعده الإرهابي ياسر شحاته، حيث داهمت الشرطة المكان، فبادر الإرهابيان بإطلاق الرصاص تجاههم، وبادلتهما لشرطة إطلاق النار وقضت عليهما.

الحكم على المتهمين:

وفي مارس 2020، أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما رادعة بحق المتهمين في قضية محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، وعاقبت 112 إرهابيا بالسجن المؤبد، و10 بالسجن المشدد 15 سنة، و17 بالسجن المشدد 10 سنوات، و27 بالسجن المشدد 5 سنوات، و44 بالمشدد 3 سنوات.