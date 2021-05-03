أسماء أبو اليزيد تكشف لـ«الوطن» ما وراء دور عالية في «الاختيار 2»

كشفت الفنانة أسماء أبو اليزيد لـ«الوطن»، عن دورها في مسلسل «الاختيار 2»، بعد تصدرها «تريند» محرك البحث «جوجل»، بسبب مشهد زواجها من أحمد مكي في المسلسل.

وقالت أسماء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المخرج بيتر ميمي هو من رشحها لتقديم دور «عالية»، وأنها تشعر بسعادة كبيرة بسبب رد فعل الجمهور عن دورها مع أحمد مكي، الذي يؤدي دور يوسف الرفاعي، ضابط شرطة في القوات الخاصة ثم الأمن الوطني، وخاصة أن تم وصف علاقتهما بأنها من أفضل علاقات الحب في الدراما المصرية.

تصريحات أسماء أبو اليزيد عن الاختيار 2

وبالنسبة لسؤال، هل كانت تتوقع أن يحصل دورها وعلاقة الحب بينها وبين أحمد مكي على هذا التفاعل الكبير على السوشيال ميديا؟ ردت قائلة: «أنا مش بتوقع، بس كده كده اللي كلنا توقعناه أن الاختيار السنة اللي فاتت نجح بشكل كبير فكانت الناس منتظرة تشوف الجزء التاني يكون عامل إزاي وكان متوقع هيكون لي جمهور كبير وناس منتظرينه، فالحمد لله ان الناس متعلقة جدا بي وشايفنه ناجح بشكل كبير».

أسماء أبو اليزيد وأحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

وتابعت أسماء أبو اليزيد أن دور«عالية» في مسلسل الاختيار 2، أخبروها صناع العمل بأنها شخصية افتراضية أي ليست محاكاة لشخصية حقيقية محددة: «غير موجودة في الواقع، لأن هي لو كانت موجودة في الواقع أكيد كنت هقعد معاها وأشوف هي مرت بإيه وحسيت بإيه».

ولكن شخصية عالية بشكل عام هي واقعية بالنسبة لجميع الفتيات موضحة أسماء: «علاقتهم آه طبعا حقيقية إلى حد كبير محدش بيعيش في الجنة طول الوقت، طبيعي بيحصل شد وجذب والحياة فيها حاجات حلوة وحاجات لذيذة وحاجات غلسة فده طبيعي فده يمكن من العوامل اللي سببت أن الناس تتربط بالشخصيتين أو يشوفوا أن الشخصيتين عايشين حولينا».