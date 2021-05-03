مسلسل القاهرة كابول الحلقة 21: الأمن يجند منال لإعادة رمزي لمصر

شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل القاهرة كابول، تصاعد الأحداث بعد محاولة الأمن المصري، تجنيد منال قريبة الشيخ رمزي وحبيبته الأولى، لمحاولة إعادة الشيخ رمزي لمصر مرة أخرى.

وتستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في مجال الفن والدراما، ملخص أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 21، التي شهدت تصاعدا في الأحداث وتشابك المواقف.

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 21

بدأت أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 21، باستدعاء منال، التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، إلى الأمن المصري، وطلب التعاون معها بشكل سري، لإعادة الشيخ رمزي، الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي، زعيم التنظيم الإرهابي، ومع ترددها يقول لها الضابط: «بنحاول اننا منبقاش رد فعل، ولكن فعل، خاصة وأن التنظيمات الارهابية تتطور بشكل يومي» لينجح في إقناعها في النهاية.

وينجح أسامة، في اختراق التنظيم الإرهابي والتواجد مع الشيخ رمزي، ويطلق عليه اسم «أبو غريب»، ويعده بأنه سيكون له شأن عظيم في الجماعة.

وخلال الحوار يسأل الشيخ رمزي، أسامة، ما هي أكثر الصفات التي تعلمها من والدهم الروحي الشيخ غريب زيدان، ويجيب أسامة: «الصدق».

وخلال عمل منال في المدرسة تنصح تلاميذها أثناء حصة اللغة العربية: «لا يكتم السر إلا من له شرف.. يعنى لما حد يقلك سر لازم تحفظه وتصونه، هي دي أخلاق الناس الكويسة، متفشيش السر».

مسلسل القاهرة كابول

المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب، ونبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع.

وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول، حول 3 شخصيات مثيرة، الأول هو الإرهابي الذي يقوم بأعمال تخريبية، والثاني ضابط الشرطة الذي يتصدى له، والإعلامي المسؤول عن نقل الصورة للجمهور.

وظهر في بداية الحلقات صديق رابع لهم جسد دوره الفنان أحمد رزق، وقُتل بعد أول حلقتين، وما زال البحث جاريا عن الشخص المسؤول الذي يقف خلف الأمر، حيث يبحث في هذه القضية الفنان خالد الصاوي، خاصة أنّه كان يظن أنّه هو المستهدف قتله، لكن قُتل صديقه بالخطأ.