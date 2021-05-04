تفاصيل 24 ساعة للسفير الروسي بالغردقة قبل «عودة السياحة»

بحث جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي بالقاهرة، خلال زيارة إلى مدينة الغردقة استغرقت 24 ساعة، ترتيبات عودة السياحة الروسية ضمن مجموعة من الإجراءات والترتيبات اللازمة عقب قرار استئناف الرحلات الروسية إلي مديتني الغردقة وشرم الشيخ.

بدأت زيارة السفير الروسى، بتفقد أحد الفنادق السياحية التقى خلالها محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفى، وفيكتور فوروباييف، القنصل الروسي بالغردقة، كما التقى بعدد من أبناء الجالية الروسية المقيمة بمدينة الغردقة.

ثم عقد مؤتمر صحفي بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة.

كان السفير الروسي وصل إلى مدينة الغردقة مساء الأحد، حيث كان في استقباله فيكتور فوروباييف القنصل الروسي ومسؤولي القنصلية الروسية بالغردقة وعدد من القيادات الأمنية، ثم عقد لقاء مع عدد من الجالية الروسية المقيمة بمدينة الغردقة.

كما التقى السفير الروسي، يرافقه القنصل العام بالغردقة، صباح أمس الاثنين، محافظ البحر الأحمر بديوان عام المحافظة، لمناقشة استعدادات البلدين لاستئناف السياحة الروسية لمدينة الغردقة، وذلك عقب التوافق الذي جرى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة.

ومن جانبه رحب محافظ البحر الأحمر، بالسفير الروسي، مؤكداً جاهزية مدينة الغردقة من الناحية الأمنية والصحية وكذلك البنية التحتية والمنشآت السياحية لاستقبال السياح الروس، لافتاً إلى أنه عقده لقاء موسع مع كبار رجال الأعمال ممن يتعاملون مع منظمي الرحلات الروسية، حيث بدأ التحرك الفعلي بين الطرفين والتنسيق الكامل استعداداً لاستقبال الرحلات الروسية.

بينما عقد القنصل الروسى مساء أمس الاثنين، مؤتمر صحفي بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف والمواقع والقنوات الفضائية، للكشف عن ترتيبات عودة السياحة الروسية، معلنا أن عودة السياحة الروسية جاءت بعد تقارب مصري روسي بين الرئيسين السيسي وبوتين خاصة وأن مصر حليف دائم لدولة روسيا.

وتابع: أن هناك تعاون وثيق بين البلدين وأن عودة السياحة الروسية نتاج فترة عمل متواصلة بين الحكومتين وتبعتها إجراءات اتفق عليها الرئيسين وهي الحفاظ على سلامة السائحين الروس، مؤكدا أن مصر تجنبت سيناريو انتشار فيروس كورونا كما في الهند وتيسير بخطي ثابتة لحماية الشعب من فيروس كورونا المستجد التي تعاني كثير منها من دول العالم.

وأضح أن هناك ترتيبات لعودة السياحة الروسية بالغردقة وأن الطيران الروسى سيعود بشكل كامل خلال شهر من الآن وتحديداً بداية شهر يونيو المقبل وذلك بعد إنهاء كافة الاستعدادات والتنسيق بين الشركات المصرية والروسية.

ولفت إلى أن السياح الروس يتطلعون إلي زيارة الغردقة في اقرب وقت، مؤكدًا أنها من أكثر الوجهات السياحية جذبًا لهم، وأن هناك ما يقرب من 20 ألف مواطن روسي مقيمين بالغردقة إقامة شبه دائمه من الجالية الروسية.

وأكد، أنه بعد قرار عودة الطيران المباشر بين البلدين سيكون هناك وصول لإعداد كبيرة من الروس، قائلا: «إن ما تقوم به الحكومة المصرية من إجراءات يجعل مصر من أولي المقاصد السياحية للروس في الفترة الحالية والمقبلة».