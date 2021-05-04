جولة مفاجأة لنائب محافظ بنى سويف لمستشفى ناصر

تفقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، فى جولة مفاجأة، مستشفى ناصر العام، في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفيات للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة، خاصة في ظل جهود مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ورافق نائب المحافظ خلال الزيارة التي امتدت لساعات الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، والدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي بالمديرية، الدكتور عمرو نادي مدير المستشفى.

وخلال الزيارة تفقد نائب المحافظ قسم الاستقبال لمتابعة بعض الحالات المحولة من مستشفيات الحميات والصدر لحجزها بالمستشفى، وقسمى العناية المتوسطة والذى يعمل بطاقة 20 سريراً والعناية المركزة بقوة 11 سريراً، والأقسام الداخلية بالطابقين الرابع والخامس والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 62 سريراً.

واطمأن على توافر الأدوية ومخزون الأكسجين والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، فضلا عن متابعة انتظام الخدمة المقدمة بها، وتواجد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع التزام العاملين كافة بالمستشفى، بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر المستشفى للاطمئنان على انتظام حضور الأطقم الطبية بالشكل الكافي لتقديم الخدمة، ونسب الإشغال مع الوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة في خطتها للتعامل مع تداعيات الفيروس.

وأكد استمرار التزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين كافة بالمستشفي، وكذا المواطنين المترددين عليها بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية، من عدوى الفيروس، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من المحافظ للجهود المبذولة في هذا الشأن، لضمان الاستعداد التام والمستمر لكافة المستجدات.