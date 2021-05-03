رئيس جهاز بني سويف الجديدة يهنئ الأقباط بعيد القيامة

هنأ المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، الأقباط بمناسبة عيد القيامه المجيد، وذلك خلال زيارته كنيسة كاتدرائية الشهيد ماريمينا للأقباط الأرثوذكس برفقة مسؤولي الجهاز، حيث كان في لستقبالهم القمص أبانوب صبحي راعي الكنيسة، والقس إسحاق وليم والقس بنيامين ناشد والقس نحميا مشير، معربين عن ترحيبهم برئيس الجهاز.

رئيس جهاز بني سويف الجديدة يتفقد الحدائق والمتنزهات للتأكّد من إغلاقها

وتفقد اليوم المهندس عصام بدوي، عددًا من المواقع بمدينة بني سويف الجديدة للتأكد من غلق كافة المناطق الخضراء والمنتزهات العامة، وعدم وجود أي تجمعات أو إحتفالات بشم النسيم، وذلك تنفيذا لتكليفات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإغلاق جميع الحدائق والمتنزهات بالمدن الجديدة بإجازة شم النسيم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكّد رئيس الجهاز استمرار غلق الحدائق العامة وكذا كل المسطحات الخضراء والجزر وغمرها بالمياه بالطرق والمحاور الرئيسية، بالمدينة منعًا للتجمعات للحد ومنع انتشار فيروس كورونا، موضحًا أنَّ هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها.