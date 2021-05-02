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محمود مسلم

محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

كتب:

الوطن
09:42 م | الأحد 02 مايو 2021
محافظ الجيزة

محافظ الجيزة

هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب محافظ الجيزة وكل القيادات التنفيذية بالمحافظة، عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الإخوة الأقباط، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على البابا تواضروس والإخوة الأقباط شركاء الوطن بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار.

ويتقدم محافظ الجيزة وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بالتهنئة إلى الإخوة الأقباط مواطني المحافظة، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لجميع الإخوة والإخوات بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

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