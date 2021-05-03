وزير أمريكي: واشنطن تستعد لأسوأ سيناريو حول الانسحاب من أفغانستان

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تستعد حتى لأسوأ سيناريو فيما يخص عملية انسحاب قواتها من أفغانستان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح بلينكن، خلال مقابلة مع قناة «سي بي أس» الأمريكية مساء أمس الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، مستعدة لأسواء سيناريو يتمثل في انهيار الحكومة المدعومة أمريكيا، ووصول حركة «طالبان» إلى السلطة مكانها، قائلا: «علينا أن نكون على استعداد لكل السيناريوهات وهناك مجموعة منها. ننظر في هذا الموضوع بنظرة واضحة للغاية».

بلينكن: حقيقة عودة عسكريينا لا يعني أننا نخرج من أفغانستان

وأضاف بلينكن: «لكننا كنا منغمسين في أفغانستان على مدار 20 عاما. أحيانا ننسى لماذا ذهبنا إلى هناك قبل كل شئ. تم القيام بذلك من أجل التعامل مع الأشخاص الذين هاجمونا في 11 سبتمبر 2001. وفعلنا ذلك. حقيقة عودة عسكريينا لا يعني أننا نخرج. تبقى هناك سفارتنا كما تبقى المساعدة التي نقدمها لأفغانستان فيما يخص دعم الاقتصاد والتطور والمساعدة الإنسانية. وليس فقط من طرفنا وإنما أيضا من قبل شركائنا وحلفائنا».

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في 30 أبريل الماضي، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة بايدن.

وكانت الولايات المتحدة وقعت في 29 فبراير من العام الماضي 2020، وحركة «طالبان» أول اتفاق سلام بين الطرفين، نص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا، أي في مايو الجاري وإطلاق حوار أفغاني داخلي، بعد عقد صفقة مع الحكومة الأفغانية حول تبادل الأسرى.

لكن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أعلنت في وقت سابق، أنها تنوي إنجاز عملية الانسحاب حتى 11 سبتمبر المقبل ما أثار ردود أفعال حادة من «طالبان»، التي هددت بخروجها من اتفاق السلام.