السيطرة على حريق هائل في شارع البحر بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل اندلعت نيرانه بفرن عيش مخبوزات سياحي شهير تسبب في إحداث دوي صوت انفجار مفاجئ أربك سير حياة المواطنين القاطنين بنطاق شارع البحر أمام ميدان البندر بمدينة المحلة.

الرعب والفزع يربك أهل المحلة بسبب انفجار أسطوانات غاز

وجاء ذلك إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ، ما تسبب في التهام محتوياته بالكامل، وتم إخماد نيرانه بعدما تم الدفع بنحو 4 سيارات مطافئ دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد أحمد الحوشي، مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل بفرن مخبوزات شهير بنطاق شارع البحر بدائرة القسم.

انتقلت القيادات الأمنية برئاسة اللواء هيثم عطا، حكمدار مركزي سمنود والمحلة، واللواء محمود كشك، مساعد مدير فرقة المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان البلاغ للوقوف على تطورات الحادث.

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كما باشرت القيادات الأمنية دورها وتبين أن الماس الكهربائي تسبب في انفجار إحدى أسطوانات الغاز وامتداد النيران لكل محتويات الفرن السياحي والتهامها بالكامل.

كما تم الدفع بعدد 4 سيارات مطافئ مدعومة بتشكيلات من قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الموقف.

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وأفاد شهود عيان سماع انفجار أسطوانات الغاز الذي هز أرجاء مناطق السكنية بميدان المحطة، فضلا عن إخلاء الفرن السياحي من جانب العاملين بداخله وتمكنهم إخلاء أكثر من 4 أسطوانات إضافية دون وقوع أي ضحايا أو مصابين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.