ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 154.1 مليون حالة

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا إلى 154195608 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3227188حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 131615229 حالة.

وقالت لجنة «الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل، أمس الاثنين 17 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»، جميعها وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، أنه لم تُسجل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها بالفيروس أو حالات وفاة ذات صلة بالمرض.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 124269 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، اليوم، تسجيل 541 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124269 حالة.

كما سجلت السلطات في كوريا الجنوبية، 6 حالات وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا»، إلى 1840 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«يونهاب» الكورية الجنوبية.

الحصيلة الإجمالية للوفيات بالفيروس في البرازيل تصل إلى 408622

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الاثنين، تسجيل 24619 إصابة و983 وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 14779529 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 408622 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة، أمس الاثنين، 1027 إصابة جديدة بالفيروس و112 وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 2349900 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 217345 حالة.

ويبلغ تعداد سكان المكسيك، 126 مليون نسمة، فيما تلقت المكسيك حوالي 22.6 مليون جرعة لقاح، وأعطت ما يقرب من 17 مليون جرعة، غطت أكثر من 12 مليون شخص، حصل بعضهم على جرعتين.

وفي الولايات المتحدة، قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إنه بناء على توصيات البيت الأبيض فإن قيادة الوزارة تنظر الآن في وضع آلية لتطبيق مبدأ إلزامية اللقاح على كامل أفراد القوات المسلحة وموظفي الوزارة المدنيين.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن الخطوة المرتقبة تأتي بعدما أثبتت اللقاحات المعتمدة فاعليتها وجدواها في توفير السلامة الصحية وبيئية محصنّة ضد «كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ارتفاع وفيات «كورونا» بفرنسا لـ5656007

وفي فرنسا، سجلت السلطات، 3760 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و 311 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس، إلى 5656007 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفَيات 105159 حالة.

وفي إسبانيا، أعلنت السلطات الصحية في منطقة «إكستريمادورا»، أمس الاثنين، تسجيل إصابة بالسلالة الهندية لـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات بالسلالة الهندية في البلاد إلى 4 حالات. وكانت السلطات الإسبانية أكدت في وقت سابق، تسجيل 3 حالات على متن السفينة التجارية «بروميثيوس ليدر» التي ترفع علم سنغافورة، والتي تخضع للحجر الصحي في مدينة «فيجو» الساحلية شمال غربي إسبانيا.

عربيا، قالت وزارة الصحة الموريتانية، إنها سجلت أول إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة من «كورونا»، وقالت في بيان، إنها تأكدت من الحالة بناء على تحليل عينة من جانب «معهد باستور» في العاصمة السنغالية «دكار» وتقرر اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية الجديدة على المسافرين لمواجهة السلالات المتحورة.

ارتفاع مجموع وفيات «كورونا» في المغرب إلى 9032

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 56 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 حالات وفاة و209 حالات شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 511912 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 9032 حالةووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد ، بينما وصلت حالات الشفاء التام من «كورونا»، إلى 498624 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وفي سياق متصل، قالت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون توفير الأدوية، ماريانجيلا سيماو، إنه من المقرر أن تتخذ المنظمة قرار هذا الأسبوع ما إذا كانت ستوافق على اللقاحين الصينيين «سينوفارم» و«سينوفاك» لاستخدامهما في حالات الطوارئ ضد «كورونا».

من جانبه، دعا المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية»، تيدروس أدهانوم جيبريسوس ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون، إلى تعليق مؤقت لحقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا.

وقال جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي، إنه «إذا كنا ننوي تطعيم أغلبية الأشخاص البالغين من أجل اكتساب المناعة الجماعية، فإن كمية اللقاحات التي نحتاجها ستكون أكثر بكثير مما نمتلكه الآن».

وأضاف: أنه يجب زيادة قدرة الإنتاج. ولهذا فإن تعليق حقوق الملكية الفكرية سيكون مهما جدا، وأشار جيبريسوس إلى أن هذه ليست مسألة خيرية.

وأكد براون، أن التعليق المؤقت لحقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا، من الممكن أن يكون مفيدا في تصنيع اللقاحات في إفريقيا وأجزاء أخرى في العالم، حيث لا يتم التصنيع.

وفي سياق آخر، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، في العاصمة البريطانية «لندن»، بوزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وجرى خلال اللقاء بين الوزيرين، مناقشة سبل مواجهة «كورونا».

السعودية: السماح لشركات الطيران بنقل المحصنين

من جانبها، أصدرت «الهيئة العامة للطيران المدني» في السعودية، تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص بشأن إجراءات سفر السعوديين إلى الخارج، تماشيا مع إعلان حكومة السعودية عن السماح للسعوديين بالسفر إلى خارج البلاد والعودة إليه.

وسمحت الهيئة، لشركات الطيران بنقل السعوديين المحصنين الذي تلقوا جرعتي لقاح كورونا كاملتين والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر 14 يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا» والمعتمد رسميا لدخول المطارات وصعود الطائرات.

كما سمحت «الهيئة العامة للطيران المدني» على السماح بنقل السعوديين المتعافين من الفقيروس شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بـ«كورونا» بحسب ما يظهر في «توكلنا»، وكذلك السماح بنقل السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر الفيروس خارج المملكة، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وأكدت الهيئة السعودية، أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم 17 مايو الجاري.