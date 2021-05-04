آخر تطورات أوضاع كورونا في الهند.. 20 مليون مصاب وأضعافهم لم يسجلوا

مأساة انسانية تعيشها الهند حيث تعاني من موجة شرسة من فيروس كورونا المستجد، وسط أنباء عن تحور في سلالة الفيروس إلى «السلالة الهندية» والتي تسببت في كارثة في الهند التي تجاوز عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، وآخر تطورات أزمة كورونا في الهند نرصدها لكم كما يلي:

370 ألف إصابة جديدة أمس و3400 وفاة

وأعلنت الهند، أمس الاثنين، تسجيل أكثر من 370 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يقرب من 20 مليونا، بالاضافة إلى 3417 حالة وفاة جديدة أمس ناجمة عن الفيروس ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 218959 وفق بيانات وزارة الصحة، والتي نشرتها وكالة «روسيا اليوم».

وبحسب «سكاي نيوز» فإن مع هذا المعدل، يمكن أن تشهد البلاد أكثر من 30 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا يوميا في غضون أسابيع قليلة، متوقعة أن العدد الحقيقي للمرضى والوفيات قد يظل مجهولًا، في الوقت الذي كشف فيه خبراء هنود في القطاع الصحي أن الأعداد الحقيقية للمصابين والوفيات من جراء فيروس كورنا المستجد في البلاد، قد تصل إلى 10 أضعاف الأرقام المعلنة حكوميا.

السلالة الهندية تنتشر في 17 دولة

ووصلت السلالة الهندية الآن إلى 17 دولة على الأقل من بينها بريطانيا وسويسرا وإيران، ما دفع العديد من الحكومات إلى إغلاق حدودها أمام المسافرين القادمين من الهند، في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة الهندية فرض إغلاق تام خوفاً من انهيار اقتصادي حسبما أكدت «دوتشيه فيلا».

النظام الصحي يتهاوى

ويواجه النظام الصحي في الهند نقصا كبيرا في الأسرة والأدوية والأكسجين في سائر أنحاء البلاد، في أزمة لم تشهدها الهند من قبل.

وأفادت تقارير صحفية نقلتها «دوتشيه فيلا» بأن 24 شخصاً توفوا مساء الأحد بسبب نقص الأكسجين في مستشفى في ولاية كارناتاكا قرب بنغالور جنوبي البلاد، ونفت إدارة المنطقة أن يكون ذلك سبب هذه الوفيات، كما نقلت عن وسائل الإعلام المحلية أن 12 شخصا في مستشفى استنفد مخزونه من الأكسجين في العاصمة نيودلهي.

وأطلق العديد من المستشفيات خصوصا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، نداءات للحصول بشكل عاجل على إمدادات الأكسجين.

كما نبهت عيادة للأطفال في نيودلهي إلى نقص الأكسجين فيها، حيث يواجه ما بين 25 إلى 30 من الرضع والأطفال المرضى خطر الوفاة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

استمرار وصول المساعدات الدولية العاجلة

وتوالى وصول المساعدات الدولية من أكثر من أربعين دولة، بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، وبريطانيا ومصر.

كما أرسلت مصر 30 طنًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى دولة الهند في شحنة تحتوي على 300 أسطوانة أكسجين، 20 جهاز تنفس صناعي، 100 سرير طبي، 20 جهاز رسم قلب، 30 جهاز صدمات كهربائية، 50 مضخة محاليل، و50 سرنجة محاليل، حسبما أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي لها.