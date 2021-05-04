لحظة انهيار جسر في العاصمة المكسيكية «فيديو»

قتل 13 شخصا، وأصيب 70 آخرين، جراء انهيار جسر بالتزامن مع مرور قطار فوقه في العاصمة المكسيكية «مكسيكو».

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الجسر سقط على عدة سيارات كانت تتجمع في المكان.

وكانت صحيفة «يونيفرسال» المكسيكية، أشارت في وقت سابق، نقلا عن سلطات الطوارئ، قولها إن 80 شخصا أصيبوا بعد انهيار الجسر.

وأشارت المعلومات، إلى سقوط عربتان من عربات القطار السريع مع انهيار الجسر الذي كان بحاجة إلى ترميم، فيما أعلنت عمدة مدينة «مكسيكو سيتي» كلوديا شينباوم، أن جسر المترو انهار بسبب خلل في الأساسات.

ونشر حساب «SUUMA Voluntarios» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، فيديو أظهر اللحظة الأولى لحادث انهيار الجسر بالتزامن مع مرور القطار.