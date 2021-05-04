انخفاض الدولار الأمريكي 0.3% أمام 6 عملات

انخفض الدولار الأمريكي، أمس الاثنين، أمام سلة من العملات، متخليا عن بعض مكاسبه التي سجلها في الجلسة السابقة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبيانات باهتة أثرت على العملة الأمريكية.

وأظهرت بيانات أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكية، نما بوتيرة أبطأ في أبريل الماضي، وهو ما دفع عوائد سندات الخزانة للتراجع.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من 6 عملات، 0.3% إلى 90.963 في نهاية جلسة التداول في سوق نيويورك.

من جانبه، قال كبير خبراء العملات في بنك «سكوشيا»، شون أوزبورن، إن الصعود الحاد للعملة الأمريكية الجمعة الماضية ربما أنه ليس بداية تعاف أوسع.

وتراجع الدولار أمام اليورو بعد أن أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع في منطقة اليورو قفز إلى مستوى قياسي في أبريل الماضي.

تعاملات هزيلة في أسواق النقد الأجنبي بسبب العطلات

وكانت التعاملات في أسواق النقد الأجنبي هزيلة في جلسة أمس الاثنين بسبب عطلات في اليابان والصين وبريطانيا وهو ما كبح التقلبات.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أمام العملة الأمريكية، أمس الاثنين، رغم أنهما لم يتمكنا من استرداد خسائر الجمعة الماضية بالكامل.

وكان الجنيه الإسترليني الأفضل أداء مقابل الدولار في جلسة أمس الاثنين إذ صعد 0.8% إلى ‭‭‭‬‬‬1.3910 دولار.

وفي أسواق العملات المشفرة، كسرت «إثريوم» حاجز الـ3 آلاف دولار لتسجل مستوى قياسيا جديدا عند الدولار.

كما شهدت أسعار المعادن ارتفاعات جماعية خلال تعاملات، أمس الاثنين، حيث اقترب الذهب من ملامسة مستويات 1800 دولار للأونصة مرة أخرى وارتفع بأكثر من 1.5%، بينما قفزت الفضة لأعلى مستوياتها منذ شهرين، حيث ارتفعت أكثر من 4.5% إلى مستويات 27 دولارا للأونصة، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».