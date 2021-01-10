سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 10-1-2021 مقابل الجنيه المصري

يبحث الكثيرون يوميًا عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، إذ إنّه المحرك الأول لأسعار المنتجات المستوردة، واستمرارا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها جريدة «الوطن» لمتابعيها على مدار الساعة، نقدم أسعار الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع للبنوك المصرية، صباح اليوم الأحد 10 يناير الحالي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجّل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات قبل اليوم الأحد 10 يناير الحالي، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما سجّل في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي سجل 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فيما سجّل سعر الدرهم الإماراتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم الأحد 10 يناير، في بنك قناة السويس نحو 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني فسجّل وفق آخر تعاملات في بنك مصر نحو 21.18 جنيه للشراء و21.47 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.24 جنيه للشراء، و21.50 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 21.19 جنيه للشراء و21.53 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لليورو، فسجّل وفق آخر تعاملات، نحو 19.20 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري نحو 19.21 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.18 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.