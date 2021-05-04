في مشاجرتين بالخرطوش..إصابة 4 أشخاص بسوهاج

أُصيب 4 أشخاص في مشاجرتين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بسبب خلافات المصاهرة وخلافات مالية، وسيطرت الشرطة علي المشاجرتين، وألقت القبض علي المشاركين فيها، ونُقل المصابون للمستشفى للعلاج، وأخطرت النيابة العامة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بناحية دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين كل من، طرف أول، «فتوح.ح.م»، 53 عاما، عامل مصاباً برش خرطوش بالذراع الأيمن، «إسلام.م.ع»، 26 عامًاً، محاسب، مصاباً برش خرطوش بالظهر وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، وطرف ثان «هيثم.ع.ا»، 26 عامًا، نجار مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفى أخميم المركزي، والطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش عيار 12، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وأتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لحدوث إصابتهما بسبب خلافات المصاهرة.

كما تبلغ لمركز شرطة سوهاج بوقوع مشاجرة بدائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين نشوب المشاجررة بين «محمد.ك.م»، 18 عامًا، طالب، مصاباً باشتباه كسر منخسف بعظام الجمجمة وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، و«محمود.م.ص»، 61 سنة عامل، يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب، بسبب خلافات مالية بينهما، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين.