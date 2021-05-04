موعد أذان المغرب والإفطار في اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2021 بقنا

يبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب والإفطار في اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2021 في قنا، وذلك عبر المواقع المختلفة، إذ زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة من أبناء قنا.

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موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2021 في قنا.. والصلوات

وأعلن موقع دار الإفتاء المصرية موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2021 في قنا، بالإضافة إلى موعد أذان الفجر ومواقيت الصلوات الـ5 على مدار اليوم.

موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2021 في قنا.. الساعة 6:22دقيقة

حيث يكون موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2021 في قنا، في تمام الساعة 6 و22 دقيقة بحسب التوقيت المحلي، كما أعلن الموقع مواقيت الصلوات كالاتي:

موعد أذان الفجر 03:39 صباحاً.

موعد الشروق الساعة 05:10 صباحاً.

أذان الظهر في تمام الساعة 11:48 صباحاً.

أذان العصر في الساعة 03:16 مساءً.

أذان المغرب في الساعة 06:22 مساءً.

أذان العشاء في الساعة 07:44 مساءً.

موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2021 في قنا.. عدد ساعات الصيام

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان، فإن عدد ساعات الصيام فى اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان، تصل إلى 14 ساعة و55 دقيقة، وحددت الإمساكية وقت السحور عند الساعة 1:35 صباحاً، وموعد الإمساك الساعة 3:31 صباحاً، على أن يكوم موعد صلاة الفجر الساعة 3:39 صباحاً.

وفي وقت سابق، ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية أن آخر أيام شهر رمضان الكريم لعام 1442 هجرية، 2021 ميلادية، سيكون الخميس 13مايو المقبل.