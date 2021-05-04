تعرف على عقوبات مخالفي زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها

شددت وزارتي الزراعة والري، الإجراءات التي تمنع زراعة الأرز في غير المناطق المخصص زراعة الأرز بها خلال الموسم الحالي، وذلك بإزالة أي مخالفات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين، وحددت وزارة الموارد المائية والرى، العقوبة المقررة على زراعة الأرز في المناطق غير المصرح بها، بـ3 آلاف و600 جنيه للفدان، مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعات الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، مع تشكيل فرق المراقبة والمتابعة للمرور على جميع المناطق الزراعية خلال موسم الزراعات الصيفيه وتقديم الدعم الفني للمزارعين، مع تحصيل الغرامات من المخالفين.

وأصدرت وزارتي الزراعة والري في بيان مشترك، قرارا بتحديد مساحات الأرز بـ724 ألف فدان، موزعة على 9 محافظات: الدقهلية والشرقية وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية والغربية والإسكندرية، إضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا، وتضمن القرار حظر زراعة الأرز فى محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة أنّه سيتم تنفيذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخالفات الأرز للحد من استهلاك المياه، منها تنظيم حملات يومية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لإزالة المشاتل المخالفة وغير المحددة في المناطق المعلن لزراعتها في مهدها، حيث تمثل الزراعات المخالفة خطورة على المقررات المحدد من المياه، والمخصصة لباقي المحاصيل في الموسم الصيفى، مع تنظيم حملات توعية مستمرة للمزارعين للتعريف بخطورة زراعة الأرز بطريقة البدار بدلا من الشتل في ظل الموقف المائي لمصر في الوقت الحالي.