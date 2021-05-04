يوافق اليوم الثلاثاء اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك، إذ ينتظره جموع المسلمين كل عام لما به من أجواء روحانية واجتماعية دينية، وفي ظل عدد ساعات الصوم الطويلة يبحث الكثيرون موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2021 في محافظات مصر، لمعرفة توقيت الإفطار.

وتستعرض جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2021 في محافظات مصر، بحسب المعهد القومي للمساحة وإمساكية معهد البحوث الفلكية المصري، والتي جاءت كما يلي:

موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2021 في محافظات مصر

وجاء موعد أذان المغرب اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان 2021 في مصر على النحو التالي:

موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة

موعد أذان المغرب 6:34 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية

موعد أذان المغرب 6:42 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية

موعد أذان المغرب 6:31 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في بورسعيد

موعد أذان المغرب: 6:32 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في شرم الشيخ

موعد أذان المغرب 6:19 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في أسوان

موعد أذان المغرب 6:18 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في المنصورة

أذان المغرب 06:36 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في بني سويف

أذان المغرب 06:34 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في أسيوط

أذان المغرب: 06:30 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في سوهاج

أذان المغرب 06:27 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الزقازيق

أذان المغرب: 06:34 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في طنطا

أذان المغرب 06:37 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الغردقة

أذان المغرب 06:20 مساءً.