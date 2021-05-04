النيابة تستعجل تقرير تحليل المخدرات لأب متهم بتعذيب طفليه بالشرقية

قررت نيابة ثاني الزقازيق بإشراف المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية استعجال تقرير تحليل المخدرات، لبائع متهم بالتعدي على طفليه بالضرب والتسبب في إصابة أحدهما بعاهه مستديمة كما تقرر تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة ثان الزقازيق من سيدة اتهمت فيه طليقها يعمل بائع متجول بالتعدى بالضرب على طفليهما 7 و9 سنوات والتسبب في إصابة أحدهما بعاهه مستديمة.

انتقلت قوة من ضباط قسم الشرطة برئاسة الرائد أحمد جلال رئيس مباحث المركز وتم ضبط المتهم وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات له، كما تم عرض المتهم على قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق وتقرر تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق انتقل فريق من نيابة قسم ثانى الزقازيق أمس إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لإجراء معاينة تصويرية لواقعة مقتل سيدة على يد زوج ابنتها داخل مستشفى الزقازيق الجامعي حيث سدد لها طعنة نافذة بالرقبة بسلاح أبيض ما أدى لوفاتها، حيث اصطحبت المتهم برفقة الحراسة اللازمة لتمثيل الواقعة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ثان الزقازيق من مستشفى الزقازيق الجامعي يفيد بقيام شخص بطعن والدة زوجته بسلاح أبيض في الرقبة ما أدى لوفاتها وذلك أثناء زيارة زوجته المريضة والمحتجزة بالمستشفى، وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق لإجراء التحقيقات والفحوصات . وتم تحرير محضر بالواقعة وضبط المتهم.