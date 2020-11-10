الصادرات الزراعية المصرية بلغت 4 ملايين و587 ألف طن خلال العام الجاري

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بحجر الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة، التي ارتفعت إلى 4 مليون و587 ألف طن، منذ بداية العام، مقارنة بـ4 مليون و930 ألف طن، العام الماضي، لنفس الفترة، رغم أزمة كورونا التي أغُلقت بسببها العديد من المنافذ البحرية والجوية بين الدول.

ووفقا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تُصدر مصر العديد من أصناف الخضروات والفاكهة إلى الأسواق الدولية، وعلى رأسها الموالح والبطاطس.

وأوضح التقرير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و401 ألفا، بالإضافة إلي تصدير 687 ألفا و230 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 370 ألفا و512 طن بصل، محتلاً المركز الثالث في الصادرات.

واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألف و828 طن، في حين الرمان في المركز الخامس، بإجمالي 82 ألفا و866 طن، وصادرات المانجو على المركز السادس، بإجمالي كمية بلغت 39 ألفا و484 طنا.

وبلغت صادرات مصر من الثوم 6340 طنا، وصدرت فراولة بإجمالي 20 ألفا و761 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات، بإجمالي كمية بلغت 18 ألفا و75 طنا، والجوافة 6340 طنا، والخيار 3536 طنا.

وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 3101 طنا، والباذنجان في المركز الأخير، بإجمالي 1353 طن.

وأعلن وزير الزراعة، في بداية الشهر الحالي، فتح السوق اليابانية أمام جميع الموالح المصرية، بعد العديد من المفاوضات لفتح السوق الياباني أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة، بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والسفارة المصرية في اليابان، مؤكدا أنه على مدار العام الماضى 2019 كثف الحجر الزراعي المصري مفاوضاته مع الجانب الياباني، وتم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة في اليابان.

من جانبه، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن فتح السوق اليابانى بمثابة التحدى الأكبر الذي خاضه الحجر في السنوات الأخيرة في مجال فتح الأسواق الجديدة، نظرا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب الياباني وصعوبة المفاوضات، إلا أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية، والتى تشهد بها جميع دول العالم، منذ 2019 وحتى الآن، واحتلال مصر المراكز المتقدمة في الصادرات، كالمركز الأول في تصدير البرتقال لجميع دول العالم.