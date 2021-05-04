وكيل التعليم بالغربية يجتمع بالإدارات التعليمية أونلاين

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اجتماعاً موسعاً اليوم بقيادات المديرية والإدارات التعليمية العشر، عبر شبكة WEBEX وذلك بحضور وكيل المديرية، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرا عموم التعليم العام والفني، ومدير إدارة الأمن، ومدير وحدة الأزمات بالمديرية، وذلك لمناقشة ألية تنفيذ خطة تطعيم العاملين بالمديرية والإدارات والمدارس.

اجتماع للقيادات التربية والتعليم لوضع خطة تطعيم العاملين بالمديرية والإدارات

جاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية وبالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية والوقائية.

يأتي ذلك بعد اجتماع محافظ الغربية مع كل من وكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ونقيب الصيادلة ، وأعضاء المكتب الفني للمحافظ، وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وعلى رأسها تلقي لقاح التطعيم الخاص بالفيروس.

اتخاذ الإجراءات الإحترازية بالمدارس والإدارات لمواجهه فيروس كورونا

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع، خطوات تسجيل العاملين بالجهات الحكومية داخل المحافظة لتلقي التطعيم الخاص بفيروس كورونا، موجها بالبدء بالقطاعات التي بها عدد كبير من العاملين مثل ديوان عام المحافظة، مديريات الخدمات، الأحياء والمدن، مصانع غزل المحلة والنقابات.

الجدير بالذكر، أنه فور إتمام التسجيل على الموقع الالكتروني ستقوم فرق التطعيم المختصة التابعة لمديرية الصحة بالغربية، وبالتنسيق مع تعليم الغربية، بالتوجه إلى مقار ديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، للبدء في عملية تلقي اللقاح بالمجان ضد فيروس كورونا المستجد.