وكيل "تعليم بالغربية": انتظام الدراسة بكافة مراحل التعليم بالمحافظة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم عن انتظام فعاليات اليوم الدراسي وفعاليات الأنشطة الطلابية والتربوية والتعليمية والثقافية لكافة الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية علي مستوي الإدارات التعليمية العشرة بقري ومراكز طنطا والمحلة وكفرالزيات وزفتى والسنطة وبسيون وقطور وسمنود .

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية إنه باشر سير فعاليات الدراسة وانتظامها من خلال اجراءه جولات ميدانية بعدد من مدارس إدارات شرق وغرب طنطا وقطور التعليمية، للإطمئنان على سير العملية التعليمية بالمدارس والتي تعمل اليوم بكامل طاقتها وتشمل 2490 مدرسة، لاستيعاب حوالي مليون و200 ألف طالب.

وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم علي حضور طابور الصباح بمدرسة صادق الرافعي واستمع إلى النشيد الوطني والبرنامج الإذاعي، كما تابع الفصول والمكتبة واطمأن إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المدرسة.

وأثني على جهد مديرة المدرسة والوكلاء والعاملين، ومشرفة رياض الأطفال بالمدرسة.

وتوجه وكيل الوزارة إلى مدرسة الإمام الشافعي الرسمية للغات بإدارة غرب طنطا، لبيان انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية بجميع المراحل بدءً من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، في ضوء اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتم الاطمئنان إلى جاهزية غرفة الزائرة الصحية، وتوافر المطهرات والأدوية اللازمة، كما اطمأن إلى جاهزية غرفة العزل بالمدرسة.

وشدد حسن على ضرورة الانتهاء فوراً من دهانات بعض الفصول والممرات بمعهد النور للمكفوفين، وتجهيز غرفة التربية الرياضية، وإصلاح ثلاجة المطبخ، وتوفير أدوات وملاعق وأكواب من البلاستيك والورق، والاهتمام بنظافة القسم الداخلي واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية به.

وتفقد أيضاً معمل العلوم، متابعاً سلامة تواريخ الصلاحية، كما قام وكيل الوزارة بشرح كيفية المحافظة والعناية الشخصية للطلاب، وكيفية غسيل الأيدي وطرق المصافحة بين الطلاب بعضهم البعض.