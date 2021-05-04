طارق الشناوي: «الاختيار 2» أفضل مسلسل حتى الآن يليه «لعبة نيوتن»

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مسلسل يوسف الشريف «كوفيد 25» يقدم نوعا جديدا من الدراما، ولا يمكن مصادرة هذا النوع الذي يقدمه، موضحا أن مشاهدة فيلم الرعب في السينما تجعل الشخص يتقبلها، لأن هناك أمان يحدث في ظل وجود فواصل، مبينا أن مسلسل الشريف زاد حالة الرعب التي يتعرض لها الجمهور، في ظل خوف كبير بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدا أن ما تم بثه حتى الآن يمثل خيالا علميا، ولكن هذا الخيال يحتاج مجهودا في الأداء والحركة، وهذا ما يفتقده المسلسل، مبينا أن مشاهد الخيال كانت أكثر في مسلسل النهاية العام الماضي.

وأضاف «الشناوي» خلال مداخلة عبر برنامج «زوم»، في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «extra news»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن مسلسل «كل ما نفترق» الذي تقوم ببطولته ريهام حجاج، توجد به مشكلات منذ بدايته، مبينا أن الشاشة عرضت هذه المشاكل، حيث تم تغيير المخرجين من كريم العدل إلى مصطفى أبو سيف، وهنا ظهرت مشكلة في قيادة الممثلين، لافتا إلى أن حجاج قدمت في «سجن النسا» دورا قويا منذ سنوات، ولكن حاليا تلعب دورا في مساحة أكبر، لكن لم تقدم الدور المنتظر منها، موضحا أن الشاشة لم تشهد لصالح ريهام حجاج حتى الآن.

واعتبر أن مشهد الأسبوع الحالي هو مشهد محمد فراج في لعبة نيوتين، الذي يحمل فيه المصحف، حيث شمل الاستخدام الديني الذي يعاني منه الأصوليون، أما المشهد الثاني فهو مشهد إنجي المقدم والفنان كريم عبد العزيز، حيث تحكي له عن إصابتها بمرض السرطان وسط جو درامي قوي.

وأشار إلى أن أفضل ممثل هذا الأسبوع، يتقاسمها محمد فراج، وكريم عبد العزيز، مؤكدا أن أفضل مسلسل حتى هذه اللحظة هو «الاختيار 2» ثم «لعبة نيوتين» ثم القاهرة كابول ونجيب زركش، مبينا أن أفضل ممثلة هذا الأسبوع هي الفنانة منى زكي، ثم الفنانة حنان مطاوع، وكذلك الفنانة أنوشكا، مؤكدا أن هاني سرحان وعبد الرحيم كمال هما الأفضل في الكتابة حتى الآن.