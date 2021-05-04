مدير مستشفى دنشال التعليمي: نستقبل 300 شخص يوميا للتطعيم بلقاح كورونا

قال الدكتور وجيه الجندي مدير مستشفى دنشال التعليمي بالبحيرة، إن المستشفى يطعم 300 مواطن يوميا بلقاح كورونا، إذ يتعاون الأهالي مع المستشفى بقدر المستطاع ويلتزمون بالإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأضاف «الجندي» في لقاء مع مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن المستشفى به نوعان من التطعيمات، وهما سينوفارم وأسترازينيكا: «عدد كبير من المواطنين يحصل على الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم، وسنبدأ بتلقيح المواطنين بالجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا».

وتابع مدير مستشفى دنشال التعليمي بالبحيرة: «الحاصلون على التطعيم من جميع الفئات العمرية، وأكثر الحاصلين هم الفئات الطبية ثم كبار السن وبخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وهناك فئة الشباب المسافرين والمصابون بأمراض مزمنة».

وأردف: «أخبار التطعيم وصلت لكل المواطنين، والفلاحون يأتون إلى هنا للحصول على التطعيم، بالرغم من أن بعضهم لا يقرأ ولا يكتب لكنهم حجزوا اللقاح على الإنترنت وكل شيء يسير على ما يرام»، مشيرًا إلى أن المستشفى يتلقى استفسارات حول تكلفة التطعيم وكانت الإجابة أنه بالمجان: «في ناس بتبقى شاكة لحد ما تيجي هنا وتشوف بعنيها، وعندنا تعليمات من وزيرة الصحة ورئيس هيئة المستشفيات التعليمية بأنه ممنوع منعا تاما تلقي أي مبالغ من أي متلقي للقاح كورونا، واللقاح مجاني تماما».

وأكد أنه لم يجري تسجيل أي أعراض جانبية للقاح، وأنه حصل على اللقاح بنفسه ولم يشعر إلا ببعض الألم في الذراع، وأحيانا الحرارة ترتفع بشكل طفيف، واللقاح لا يشكل أي مشكلة للصائمين.