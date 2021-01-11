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السيطرة على حريق بجوار مستودع بترول في أسيوط

كتب:

سعاد أحمد
09:27 ص | الإثنين 11 يناير 2021
السيطرة على حريق بجوار مستودع بترول بأسيوط

السيطرة على حريق بجوار مستودع بترول بأسيوط

تمكن فريق قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، من السيطرة على حريق اندلع في كمية كبيرة من «الهيش» بجوار موقف المعلمين بحي غرب أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بجوار مستودع بترول بجوار السكة الحديد بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بكمية كبيرة من «الهيش» على ضفاف الترعه بجوار موقف المعلمين.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وجاري تحرير محضر بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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