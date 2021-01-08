عاجل.. اندلاع حريق غامض بمنزل مهجور في أسيوط

اندلع قبل قليل حريق بإحدى العقارات بجوار برج السكري بمنطقة المجاهدين بحي غرب بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمنزل بجوار برج السكري بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والحماية المدنية، كما انتقل لموقع البلاغ محمد بشير، رئيس حي غرب، ونائبا رئيس الحي، والعميد مأمور قسم اول ورئيس المباحث.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحريق بعقار مكون من دور أرضي، وطابقين علويين، خالٍ من السكان، ويوجد به كمية كبيرة من القمامة، وتم الإطفاء والتبريد من قبل الحماية المدنية، ولا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارِ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.