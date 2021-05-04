محافظ جنوب سيناء يقرر غلق أي منشأة تخالف الإجراءات الاحترازية

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة حتي اشعار آخر، وأكد أن الغلق الفوري لأي منشأة تخالف الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب المحافظ رؤساء المدن بضرورة المرور والمتابعة المستمرة على كافة المقاهي والمطاعم والمنشآت العامة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال ترأس المحافظ لجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والمديريات، لمناقشة خطة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

الوقوف دقية حداد على أرواح ضحايا فيروس كورونا

وقرر المحافظ الوقوف دقيقة حداد في بداية الجلسة على أرواح ضحايا فيروس كورونا، مؤكدًا على دعم أسر الضحايا بالمحافظة وتقديم الدعم معنويًا وماديًا

وأكد أن المحافظة اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مناشدًا المواطنون بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة في الأماكن العامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

إلغاء الأجازات لرؤساء المدن والعاملين في المديريات الخدمية

وقرر المحافظ إلغاء الإجازات بكافة المديريات الخدمية، ووجه بضرورة تواجد رؤساء المدن في الميدان على مدار 24 ساعة، والغاء إجازات رؤساء المدن خلال عيد الفطر المبارك، إضافة إلى ورفع درجة الاستعداد في كل القطاعات والمجالات مع التنبيه على ضرورة مراقبة الأسواق

وشدد على ضرورة نشر دوريات من الشرطة ومجالس المدن على الشواطئ العامة والميادين، لمنع المواطنين من التواجد بها، إضافة إلى وضع حواجز مرورية على مداخل ومخارج الشواطئ العامة لمنع دخول السيارات إليها، لاحكام غلق الشواطئ، ومنع تجمعات المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح أنه يوجد لجان للتفتيش على كافة الشواطئ العامة بالمحافظة بداية من مدينة رأس سدر وحتى طابا لمساعدة مجالس المدن في تطبيق إجراءات منع التجمعات ليس على الشواطئ فقط ولكن في الحدائق والمتنزهات الأخرى، والتأكد من الالتزام بالتعليمات.