عائشة عثمان ضيفة الحلقات المقبلة من «فارس بلا جواز»

في مفاجأة من العيار الثقيل، تظهر الإعلامية عائشة عثمان ضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل «فارس بلا جواز»، ويعد ذلك هو أول ظهور لها بالدراما المصرية، وتجسد خلال الأحداث شخصية فتاة جميلة تدعى «قمر».

وتظهر عائشة خلال الحلقات المقبلة من المسلسل الذي يدور في إطار كوميدي، ليسعى الفنان مصطفى قمر للزواج منها، فور إعجابه بها أثناء اقامتها فى الفندق الذي يمتلكه، إلا أن هذا الزواج لم يتم، بعد وقوع مجموعة من المواقف الكوميدية التي تمنع زواجهما.

وأبدت عائشة عثمان سعادتها بأولى تجاربها في الدراما المصرية، في بيان، مؤكدة أنها اختارت أن تطل على الجمهور المصري من خلال عمل كوميدي كبداية لانطلاقها فى عالم التمثيل، موضحة أنها اختارت مسلسل «فارس بلا جواز» لعدة أسباب، أبرزها مؤلف المسلسل فداء الشندويلي، والذي قدم العديد من البصمات فى عالم الدراما، إضافة إلى أن بطل العمل هو الفنان مصطفى قمر، والذي تجمعه بها صداقة قوية منذ عدة سنوات، منذ أن حل ضيفا على برنامجها فى تونس عام ٢٠١٤، وتستمر علاقة الصداقة حتى الأن.

أضافت عائشة، أنها تلقت عدة عروض درامية هذا العام، إلا أنها فضلت أن تكون بدايتها كضيفة شرف على الجمهور المصري من خلال عمل كوميدي، خاصة أن الأعمال الكوميدية تلقى قبول كبير وجماهيرية بين المشاهدين، وأضافت أن تقديم الكوميديا يعد أمرا صعب، خاصة في ظل تقديمها لشعب بكامل فئاته فكاهي ومن الصعب اضحاكهم إلا من خلال عمل مميز وجيد الصنع.

وأنهت عائشة حديثها، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المفاجأت على المستويين، سواء فى التمثيل أو تقديم البرامج، مؤكدة أن مصر هي قبلة لنجاح أي فنان أو إعلامي يسعى للنجاح.

عائشة عثمان هي إعلامية تونسية، قدمت العديد من البرامج فى فرنسا وبلاد المغرب العربي، وفي مصر قدمت برنامج «عايشة شو» على شاشتي قنوات «النهار» و«القاهرة والناس»، كما عرض لها برنامج «مع عائشة» على شاشة قناة «صدى البلد».

يذكر أن مسلسل «فارس بلا جواز» من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام، ويقوم ببطولته مصطفى قمر وطارق عبدالعزيز، وطارق الإبياري، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، بجانب نخبة من النجوم كضيوف شرف، منهم صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، ومن النجمات بشرى، داليا البحيري، هيدي كرم، ويزو، هنادي مهنا، وعايشة عثمان.