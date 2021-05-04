هربًا من حرارة الجو .. غرق سائق توك توك في مياه النيل بالدقهلية

لقى سائق توك توك في الدقهلية اليوم مصرعه غرقا، في مياه نهر النيل فرع دمياط أمام قرية «كفر الطويلة» دائرة مركز طلخا، عندما نزل إلي مياه النيل للهروب من حرارة الجو، وجرفه التيار ولعدم إجادته السباحة غرق، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وورد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة استفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وصرحت النيابة العامة بتسليم الجثة لذويها لدفنها.

ورود بلاغ بغرق شاب في نهر النيل

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه نهر النيل فرع دمياط المار أمام قرية «كفر الطويلة » دائرة المركز.

وانتقل ضباط مركز طلخا، وقوات الإنقاذ النهري إلي مكان الواقعة، وتمكنت القوات من انتشال الجثمان وبالفحص تبين أثناء قيام المدعو «سعد أحمد إبراهيم أحمد»، 24 سنة، سائق توك توك، ومقيم قرية «كفر الطويلة» دائرة المركز بالاستحمام بمياه نهر النيل هربا من حرارة الجو، وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة وتوفى غرقا، وبمناظرة الجثمان تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به.

شهود يؤكدون غرق شاب لعدم إجادته السباحة

وبسؤال شاهد الواقعة «ماجد السيد عرفة»، 31 سنة، مبيض محارة، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، أيد مضمون الفحص بسؤال والد المتوفي أحمد إبراهيم أحمد الطاهر، 54 سنة، أخصائي تسويق، ومقيم بذات القرية لم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3541 لسنة 2021 إداري مركز طلخا، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.