توقعات الأرصادلـ 72 ساعة.. طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان اليوم، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، خلال الفترة من الأربعاء الموافق 5 مايو حتى الجمعة الموافق 7 مايو.

وبحسب توقع خبراء الأرصاد فأنه يسود يومي الأربعاء والخميس طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

بينما ليلا يكون الطقس معتدل على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف يوم الجمعة، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس معتدل خلال ساعات الليل.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 5 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 6 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 4 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.