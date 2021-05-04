موعد انتهاء الموجة الحارة وتحسن الطقس: انخفاض الحرارة تدريجيا الخميس

تشهد البلاد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة في معظم الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس حار على السواحل الشمالية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء خلال الـ72 ساعة المقبلة، وسط توقعات بأن تصل الموجة الحارة لذروتها اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.

وحذرت هيئة الأرصاد، المواطنين، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، مشيرة إلى أنَّ درجات الحرارة تصل اليوم الثلاثاء إلى 40 درجة بالقاهرة، والأجواء ستكون شديدة الحرارة على كل الأنحاء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ درجات الحرارة ستصل لذروتها بالقاهرة اليوم، وستسجل 40 درجة، و43 درجة في مدن الصعيد، كما ستصل درجة الحرارة غدا الأربعاء، إلى 41 درجة على القاهرة، وستكون ذروة الموجة الحارة وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وكشفت الأرصاد الجوية، أنَّ البلاد ستشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، ولكن ليس بشكل كبير، ليظل الطقس حارًا على جميع أنحاء البلاد خلال الفترة المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 5 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 5 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.