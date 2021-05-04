«أحدهم أصيب بغيبوبة».. إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل بكارو بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص في الدقهلية، إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وعربة كارو في مدخل قرية «برقين» مركز السنبلاوين، وهو ما تسبب في إصابة قائد الموتوسيكل بغيبوبة تامة واشتباه نزيف داخلي بالمخ، وإصابة الاثنين الآخرين بجروح قطعية وكدمات، وتبين أنهم اصطدموا بعربة كارو من الخلف وانصرف بها صاحبها بعد الحادث، وتم نقل الموتوسيكل لمنزل المصاب في قرية «الوحدة العربية» دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلي مستشفى السنبلاوين العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.

وصول 3 أشخاص إلي مستشفى السنبلاوين بإصابات خطيرة

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول كل من: «محمد .ع.ط.م»، 42 سنة، سائق مصابا بغيبوبة تامة واشتباه نزيف داخلي بالمخ، و«عبدالله .م.أ»، 20 سنة، عامل مصابا بجرح قطعي بالساق اليسرى ويقيمان بقرية «الوحدة العربية» دائرة المركز، و«إبراهيم.أ.إ»، 38 سنة عامل، ومقيم قرية «الحجايزة» دائرة المركز، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، إدعاء حادث طريق.

اصطدام موتوسيكل بكارو بمدخل قرية في السنيلاوين

وانتقل ضباط مركز السنبلاوين إلي المستشفى، وبسؤال كل من الثاني والثالث، في محضر الشرطة، قررا أنه حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة الأول بمدخل قرية «برقين» دائرة المركز اصطدموا من الخلف بعربة كارو وانصرف مستقلها بها عقب الحادث، ما أدى إلى حدوث إصابتهم ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك، وأضافا بقيام الأهالي بنقل الدراجة لمنزل الأول.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9023 لسنة 2021 إداري مركز السنبلاوين وجار العرض على النيابة العامة.