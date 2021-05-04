الروبوت هيعمل معاه السليمة.. 5 ملاحظات بحلقة جنش مع رامز جلال «فيديو»

وقع محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، ضحية لحلقة اليوم من برنامج «رامز عقله طار»، أحدث نسخ برامج الفنان رامز جلال مع عالم المقالب، والتي بدأها قبل أكثر من 10 سنوات ببرنامج «رامز قلب الأسد».

وخلال الحلقة المذاعة على شاشة mbc مصر، تبينت مجموعة من الملاحظات نرصدها سويًا في السطور التالية:

«الروبوت عارفه وهيعمل معاه السليمة»

الروبوت الخاص برامز جلال الذي يظهر إلى جواره خلال الجزء الأول من الحلقة، لم يتعرف على الكثير من ضحايا البرنامج، ولكنه تعرف على «جنش»، وليس هذا فقط بل توعده بعمل «السليمة» معه.

وكان قد أظهر الروبوت الخاص برامز جلال انتمائه الكروي في حلقة محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، حينما قال «القاضية ممكن»، احتفالا بهدف أفشة بنهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي كان كفيلا بتتويج النادي الأحمر بالبطولة.

سلام للمرة الأولى

لم يقدم أي ضحية خلال الحلقات الماضية من البرنامج، على تبادل السلام بالأيدي مع لاعبي السيرك اللذان يستخدامان عصا خشبية ليصبحا طويلا القامة، لكن جنش كان حريص على فعل ذلك، وهو ما يتحقق خلال المرة الأولى بهذا البرنامج حتى الآن.

فشل في الألعاب

ولأن لاعبي كرة القدم يمتلكون لياقة بدنية مرتفعة كثيرا عن ضحايا البرنامج من الفنانين والمشاهير، يتوقع الكثيرون أن يقدموا أداء جيد ومختلف على مستوى الألعاب التي يلعبوها بمدينة الملاهي التي تحتضن مقالب هذا البرنامج، لكن ما يحدث بالفعل خلال الحلقات عكس ذلك تمامًا، وهو ما تكرر مع جنش، الذي فشل مع كل الألعاب تقريبا، بما في ذلك لعبة الثور، الذي لم ينجح في الثبات على ظهره لأكثر من ثواني معدودة.

يا برنس

خلال الحلقة استخدم جنش كلمة «يا برنس» مرات عديدة، وبالتحديد خلال حديثه مع أي عامل بمدينة الملاهي، لدرجة جعلت رامز جلال يعلق على الأمر ويسخر من تلك الكلمة أكثر من مرة، من بينها حين قال عنه: «تحسه بيتعامل مع ديلر وجاي يستقضي».

«مفيش تييت»

وانضمت حلقة محمود جنش إلى مجموعة الحلقات التي خرجت بدون «تييت»، صافرة التشويش التي يستخدمها صناع البرنامج للتشويش على أي لفظ خارج أو غير مستحب يخرج من الضحية.

والجدير بالذكر أن أول الحلقات التي خرجت بدون «تييت»، كانت حلقة محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي.