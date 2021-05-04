«الجمعيات الأهلية»: بدء توزيع ملابس العيد على الأسر الأولى بالرعاية

قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام لـ«الجمعيات الأهلية»، إن آلاف الجمعيات الأهلية بدأت في توزيع ملابس العيد على الأسر الأولى بالرعاية.

55 ألف جمعية مستمرة في توزيع شنط رمضان

وأشار رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إلى أن الجمعيات مستمرة في توزيع كراتين وشنط رمضان حتى نهاية شهر رمضان، لافتا إلى أن هناك نحو 55 ألف جمعية على مستوى الجمهورية مستمرة في توزيع الشنط الرمضانية على آلاف المحتاجين والفقراء والأولى بالرعاية.

وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الوزارة تمد الجمعيات بقاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية، مناشدا أي متبرع بالتأكد من أن الجمعية أو المؤسسة تكون مشهرة ويتأكد من أن يكون لها مقر ويحصل على إيصال تبرع.

وناشد المواطنين بالتأكد من مجال العمل الذي يُجمع من أجله التبرع وأن يكون موجودا بالفعل، والتدقيق قبل التبرع لأي جمعية، حتى يضمن أن التبرع يذهب لمستحقيه.

مد مستشفيات العزل بأدوت التعقيم وأجهزة التنفس الصناعى

ولفت إلى أن الجمعيات تساعد مستشفيات العزل وتمدها بالأجهزة والمنظفات وأدوات التعقيم والكمامات، مشيرا إلى أن هناك جمعيات أهلية دعمت مستشفيات العزل بأجهزة تنفس صناعى متطورة، وغيرها للمساعدة في مستشفيات العزل، إلى جانب تجهيز كل المستشفيات الأهلية المنتشرة بعدد كبير من المحافظات.

وأوضح أن الجمعيات الأهلية تقوم بدور توعوي، فيما يتعلق بأزمة كورونا وأعراضها وطرق الوقاية منها، وتوزيع أدوات التعقيم على الأسر الأولى بالرعاية، وتعليق ملصقات خاصة بطرق الوقاية من خلال الاستعانة بالمتطوعين، لتوفير احتياجات هذه الأسر.

ولفت إلى أن الجمعيات تقوم بدعم الأسر التي تضررت من كورونا أو التي فقدت عائلها، من خلال تقديم الدعم النقدي والدعم العيني، وتوفير قروض ميسرة للمتضررين من الأزمة من خلال صندوق وزارة التضامن الاجتماعي.